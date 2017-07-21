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Агеев стал почетным президентом Федерации бокса России

Спорт
21 июля, 17:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По словам генсекретаря федерации Умара Кремлева, он этом официально будет объявлено в субботу на Дне российского бокса

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Виктор Агеев

Виктор Агеев

© ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Глава Федерации профессионального бокса России 76-летний Виктор Агеев стал почетным президентом Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

"Виктор Агеев стал почетным президентом федерации. Об этом мы официально объявим завтра на мероприятии [на Дне российского бокса]", - сказал Кремлев.

Ранее на сайте Федерации профессионального бокса России появилось письмо за подписью Агеева с критикой ситуации, которая сложилась в отечественном боксе. "Он [Агеев] не писал никаких писем, это какие-то интриги", - отметил Кремлев.

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