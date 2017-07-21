Юбилей легенды: в Москве почтили память Эдуарда Стрельцова

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Матч между ветеранами московского "Торпедо" и сборной СССР, посвященный 80-летию со дня рождения футболиста Эдуарда Стрельцова, прошел в пятницу в Москве.

Эдуард Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского "Торпедо" (1954-1958 и 1965-1970).

Мероприятия, приуроченные к юбилею советского футболиста, начались с Ваганьковского кладбища, где похоронен Стрельцов. Около 11:00 у могилы форварда собрались известные советские футболисты, которые не раз выходили на поле вместе с ним, - Анзор Кавазашвили, Георгий Ярцев, Михаил Гершкович, Владимир Пономарев и многие другие. Собравшиеся возложили цветы, а некоторые поделились воспоминаниями о Стрельцове и его игре.

"Он сделал столько, сколько не смог ни один советский или российский футболист. Его никто не забудет, потому что он действительно родился великим. Здесь присутствуют многие поколения ветеранов футбола, никто не скажет, что Эдик был непорядочным, хамом или человеком недостойным - все знали его как друга и товарища. Давайте сохраним память о великих футболистах, чтобы наши потомки продлевали ее", - сказал Кавазашвили.

"Последние 6-7 лет мы были с ним очень близки, это была действительно дружба, - перехватил слово Ярцев. - Помню, плодотворно учились в институте физкультуры, целую неделю. Получали одни пятерки. Потому что когда Эдуард Анатольевич надевал свой пиджак с наградами, какую оценку можно было ставить?"

"С ним было интересно общаться, но самое интересное, что он любил людей, к нему многие обращались. Он в какой-то момент мог и резко ответить, если люди были слишком навязчивыми. Но это бывает у каждого. Любовь народа к нему была всеобъемлющей", - сказал Ярцев.

Голевая феерия на стадионе имени Э. А. Стрельцова

После теплых слов в адрес игрока, собравшиеся отправились к стадиону имени Э. А. Стрельцова, где на 15:00 был запланирован матч между ветеранами столичного "Торпедо" и сборной СССР. Начало встречи предваряло возложение цветов к памятнику Стрельцова, расположенного на территории стадиона.

Составы команд на матч оказались представительными. К примеру, в составе сборной СССР на поле вышли вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, бывшие футболисты Сергей Шавло, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Ахрик Цвейба, Георгий Ярцев, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин, Александр Мирзоян. В составе "Торпедо" значились такие игроки прошлого, как Михаил Гершкович, Валерий Шанталосов, Марат Махмутов, Валентин Ковач, Владимир Гречнев, Андрей Афанасьев, Владимир Леонченко, Виктор Булатов, Николай Савичев, политический деятель Павел Бородин.

Несмотря на дружественный характер матча, скорости и накал борьбы могли удивить пришедших на игру болельщиков, которых набралось около тысячи человек. Команды поочередно выходили вперед, но в итоге игра закончилась вничью со счетом 5:5.

По окончании встречи своим впечатлением поделился Аркадий Дворкович. "Во-первых, мой дед болел за "Торпедо" и Стрельцова лично, он мне это привил, когда учился в школе, болел за "Торпедо". Тем более сегодня в обеих командах играли мои хорошие знакомые. Это красивое событие, дань памяти и уважения и к Эдуарду Стрельцову, и ко всему клубу "Торпедо", который, надеюсь, когда-нибудь снова поднимется на должные высоты", - сказал вице-премьер.

"Стрельцов - один из величайших отечественных игроков, на которого равнялись многие поколения футболистов. Его значение огромное, как Льва Яшина, Виктора Понедельника и других", - добавил Дворкович.

Стрельцов скончался на 54-м году жизни 22 июля 1990 года в Москве, причиной смерти стал рак легких.