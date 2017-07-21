Российский саблист Ибрагимов вышел в полуфинал чемпионата мира по фехтованию

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ТАСС, 21 июля. Российский саблист Камиль Ибрагимов пробился в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
В поединке четвертьфинала Ибрагимов был сильнее южнокорейца О Сан Гука со счетом 15:10.
В полуфинале Ибрагимов встретится с победителем другого четвертьфинального поединка между итальянцем Лукой Куратоли и южнокорейцем Ку Бон Гилем.
Финал пройдет позднее в пятницу.