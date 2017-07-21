Российский саблист Ибрагимов вышел в полуфинал чемпионата мира по фехтованию

ТАСС, 21 июля. Российский саблист Камиль Ибрагимов пробился в полуфинал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.

В поединке четвертьфинала Ибрагимов был сильнее южнокорейца О Сан Гука со счетом 15:10.

В полуфинале Ибрагимов встретится с победителем другого четвертьфинального поединка между итальянцем Лукой Куратоли и южнокорейцем Ку Бон Гилем.

Финал пройдет позднее в пятницу.