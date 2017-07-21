Россиянин Щебелин выиграл третий этап марафонской велогонки Москва - Владивосток

ТАСС, 21 июля. Российский велогонщик Алексей Щебелин занял первую позицию на третьем этапе ультрамарафонской шоссейной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme - 2017.

Щебелин стал победителем этапа от Казани до Перми, преодолев дистанцию 693 км за 21 час 2 минуты 49 секунд. Аналогичное время с Щебелиным показали датчанин Петер Сандхольт и немец Пьер Бишофф.

В субботу стартует четвертый этап, велогонщикам предстоит преодолеть 330 км от Перми до Екатеринбурга.

Ежегодная велогонка стартовала 17 июля в Москве, она состоит из 14 этапов и финиширует 10 августа во Владивостоке. Участникам придется преодолеть 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и провести более трех недель в седле.