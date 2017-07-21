Рекордсменка СССР по конному спорту Громова получила звание заслуженного мастера спорта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Советская всадница, рекордсмен и чемпион СССР в нескольких видах конного спорта Нина Громова получила звание заслуженного мастера спорта России. Торжественная церемония присвоения звания прошла в пятницу в конном клубе "Прадар".

В числе гостей на церемонии присутствовали делегация Федерации конного спорта России во главе с ее президентом Мариной Сечиной, по инициативе которой был возобновлен ранее незавершенный процесс присвоения Громовой звания. Почетный знак Громовой, которой в этом году исполнилось 95 лет, вручил министр спорта России Павел Колобков.

"Я с увлечением прочитал вашу биографию, и я думаю, что для любого спортсмена ваша история и ваша жизнь - это пример человека, который интересуется всем, - сказал Колобков. - Вы были успешны во всем: в спорте, в карьере переводчика и актрисы, сейчас не хватает в спорте таких выдающихся людей, как вы. Я узнал, что вы в 1951 году представлялись к званию заслуженного мастера спорта СССР и, по мнению министерства спорта, были совершенно несправедливо его лишены. Поэтому мы приняли решение исправить эту ошибку и присвоить вам звание заслуженного мастера спорта уже России".

"Не могу ничего сказать кроме слов огромной благодарности и любви тем, кто с такой теплотой и заботой ко мне относится, я к такому не привыкла, - сказала Громова. - Для меня в спорте всегда самым главным была лошадь, достижения, даже большие, меня не очень волновали. Мы - конники, да и все спортсмены - самая счастливая часть человечества, и нас объединяет стремление к совершенству, а это увлекательное творчество".

После вручения состоялась презентация документального фильма Сергея Мирова "Нина Громова", работа над которым велась с начала 2017 года. Лента посвящена судьбе и успехам спортсменки. В фильм вошли интервью с Громовой, редкие кадры хроники и фотоснимки из личного архива рекордсменки.

О Громовой

Громова является мастером спорта СССР, неоднократным призером и чемпионом СССР в нескольких видах конного спорта, автором действующих рекордов в стипль-чезе, где она стала первой женщиной, допущенной к участию наравне с мужчинами. После завершения профессиональной карьеры Громова была тренером юношеской сборной Белорусской ССР и взрослой команды Литовской ССР по выездке. Громова - ветеран - участник Великой Отечественной войны, военный переводчик, также спортсменка была членом делегации СССР на первой сессии Совета безопасности ООН в Лондоне.

Кроме того, Громова являлась первым представителем СССР в Международной федерации конного спорта (1968-1972). В 2016 году Громова стала первым почетным президентом Федерации конного спорта России, в том же году по инициативе Сечиной Громова была представлена к награждению почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России". Также Громова является автором десятка статей и пособий по конному спорту и судейству.