Дворкович удивился, что экипировщиком сборной РФ стала компания без опыта подобной работы

На презентации первого комплекта формы для выступления сборной России на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии © Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выразил удивление тому факту, что официальным экипировщиком олимпийской сборной России стала компания, не имеющая опыта подобной работы. Об этом он рассказал журналистам.

Официальным экипировщиком олимпийцев с февраля 2017 года является компания ZASPORT. Ранее телеканал РБК сообщил о том, что часть формы для юношеской сборной России, которой предстоит выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском Дьере, была сшита в Турции.

"Я выражал свои сомнения [Александру] Жукову (президент Олимпийского комитета России - прим. ТАСС) по поводу возможностей этой компании быстро и качественно сделать форму. Ну и результат мы пока видим, - сказал Дворкович. - В России есть достаточно собственных компаний, которые шьют одежду, и то, что была выбрана компания без опыта, меня удивило".

"Может, они наберутся опыта за год, но пока мы этого не видим. Надеюсь на мудрость ОКР", - добавил Дворкович.