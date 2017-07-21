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Путин рассказал, что уже будучи президентом мог подтянуться 15-17 раз, но повредил плечо

Спорт
21 июля, 18:33 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Президент РФ призвал всех быть аккуратными при занятиях спортом

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", рассказал о том, что несмотря на уже солидный возраст, он мог подтянуться 15-17 раз, но из-за травмы плеча пришлось отказаться от этого упражнения.

"Я подтягивался где-то раз 15-17 уже будучи президентом. С утра я все это делаю. Один раз начал подтягиваться, но, видимо, плохо размялся, да не видимо, а точно, и чувствую, больно, плечо, но помните, как у Высоцкого, "если я чего решил, то выпью обязательно", - рассказал он. 

"Чувствую - больно, но надо обязательно доподтягиваться. Доподтягивался так, что полгода потом подтягиваться не мог, и с тех пор я перестал вообще этим заниматься", - признался он. Путин призвал всех быть аккуратными при занятиях спортом.

Путин поинтересовался у молодого человека, задавшего вопрос, сколько раз тот может подтянуться. Тот ответил, что около 25 раз. 

"Молодец! Ваня подтягивается больше, чем президент! - подытожил глава государства. - В этом смысле у меня есть хорошее правило, я стараюсь ему следовать: если вы действительно с уважением к человеку относитесь, значит, вы должны признать, что в чем-то он лучше, чем вы. Ваня лучше в этом".

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