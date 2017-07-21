Россияне Бондарь и Минибаев вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышки

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БУДАПЕШТ, 21 июля. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в финал в индивидуальных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Бондарь занял первое место в полуфинале, набрав 509,10 балла. Минибаев вышел в финал с восьмой позиции (463,40). Вторым стал британец Томас Дэйли (498,65), третьим - китаец Чэнь Айсэнь (488,55).
Медали в прыжках с десятиметровой вышки среди мужчин будут разыграны 22 июля.
Чемпионат мира завершится 30 июля.