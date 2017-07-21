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Шибалов назвал 13-й этап самым сложным на ралли "Шелковый путь"

Спорт
21 июля, 18:34 UTC+3 ТАСС

Экипаж команды "КамАЗ-мастер" Шибалов занял второе место на этапе

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Антон Шибалов

Антон Шибалов

© EPA/OLIVIER ANRIGO

ТАСС, 21 июля. Российский пилот команды "КамАЗ-мастер" Антон Шибалов назвал 13-й этап ралли-рейда "Шелковый путь" самым сложным ввиду большого количества бездорожья и песков. Слова россиянина приводит официальный сайт соревнований.

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Последний спецучасток ралли "Шелковый путь" отменен

На 13-м этапе "Шелкового пути" победу одержал экипаж команды "КамАЗ-мастер" россиянина Дмитрия Сотникова, вторым финишировал Шибалов. В общем зачете грузовиков лидирует Сотников, вторую строчку занимает Шибалов. Последний спецучасток ралли был отменен, официальные итоги гонки будут подведены в субботу.

"Сегодня, наверное, был самый сложный этап, очень много бездорожья, пески. Вначале были мокрые пески после дождя, но, честно говоря, это был разогрев, а дальше пошли сухие на второй части, больше бездорожья, похоже на нашу Астрахань. С топливом прогадали, не ожидали, что будет такая рыхлая земля и столько дюн, кое-как доехали до финиша. Навигация такая же, как и в прошлые дни, особо заковыристых мест не было для штурманов, обычный день", - поделился мыслями о гонке Шибалов.

Эдуард Николаев из "КамАЗ-мастер", занимающий 10-е место в общем зачете, не сумел финишировать в пятницу из-за поломки переднего редуктора и перед второй скоростной частью этапа отправился сразу на бивуак (место, где экипажи располагаются на отдых и ночевку - прим. ТАСС). "Перед финишем первого отрезка услышали сильный треск, почувствовали вибрацию, сломался передний редуктор. Мы знали, что вторая часть еще сложнее и приняли решение, что без переднего редуктора в эти пески ехать нельзя. Замена переднего редуктора занимает у нас часа три-четыре, если бы сломался задний, мы починили бы его за час и продолжили, но в данной ситуации приняли решение ехать сразу на бивуак", - отметил гонщик.

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