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Путин считает, что СМИ должны уделять больше внимания синхронному фигурному катанию

Спорт
21 июля, 18:48 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Во время программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным" девушки из юношеской команды по синхронному фигурному катанию пожаловались президенту, что СМИ не освещают их выступления

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что средства массовой информации, в первую очередь телевидение, должны больше внимания уделять синхронному фигурному катанию. Глава государства пообещал, что укажет на это ответственным лицам.

Во время программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным" к президенту обратились девушки из юношеской команды по синхронному фигурному катанию, рассказавшие об успехах россиян в этом виде спорта. Они пожаловались, что СМИ не освещают их выступления. "Я на вашей стороне", - заверил Путин.

Он сказал, что знает про дискуссию о возможном включении в программу Олимпиады 2022 года синхронного фигурного катания. "Уверен, что как только это произойдет, а, надеюсь, это случится, и каналы будут по-другому относиться", - отметил президент. И пообещал: "Мы со своей стороны и я в том числе постараемся сделать так, чтобы справедливость восторжествовала".

На просьбу юных фигуристок сфотографироваться с ними на льду Путин ответил с иронией. "Вы хотите, чтобы я на вашем фоне выглядел так себе?" - рассмеялся он. "Мало того, что Ванька [воспитанник "Сириуса", рассказавший о личных спортивных достижениях] подтягивается 25 раз, унижает меня, еще вы хотите, чтобы я выглядел как утка на льду", - под смех зала продолжил глава государства.

Переходя на серьезный тон, он рассказал, как четыре с половиной года назад впервые встал на коньки. "Мне это тяжело дается, потому что я впервые встал на коньки только четыре с половиной года назад, я вообще не мог стоять на коньках и не понимал, как это люди делают. Я когда встал на коньки, поехал, думаю - как же мне остановиться? Потом все-таки как-то удалось", - признался Путин.

"Вторая мысль, которая мне пришла в голову, что я никогда не научусь, никогда кататься не буду, надо снять коньки и прекратить это безобразие. Но все-таки прогресс небольшой есть", - считает президент, который регулярно выходит на лед, чтобы поиграть в хоккей.

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