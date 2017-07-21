Статуя талисмана ЧМ-2018 Забиваки весом 200 кг установлена в центре Ростова-на-Дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Статуя талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года волка Забиваки установлена в Парке им. Октябрьской Революции в Ростове-на-Дону. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Высота всей конструкции - 3,8 м, вес - около 200 кг, постамент оборудован светодиодной подсветкой. На следующей неделе будет установлен второй талисман. Первая фигура расположена у главной сцены, вторая займет место у колеса обозрения. Стоимость изготовления и установки фигур составляет порядка 1 млн рублей, средства выделены частными инвесторами.
"В городе достаточно много символики чемпионата мира, но мы пока находимся только в начале пути. Одно из важных событий - открытие этой скульптуры, когда частные лица своими инвестициями пропагандируют проведение чемпионата мира. У нас есть поручение губернатора, чтобы к концу года город был оформлен до такой степени, что в каждой его точке было напоминание о скором чемпионате мира. Помимо Ростова- на-Дону это касается еще двух городов - Азов и Таганрог, где будут базы размещения команд", - сказал журналистам министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.
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