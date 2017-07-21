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"Ростов" весной проведет на арене ЧМ-2018 три тестовых матча

Спорт
21 июля, 19:16 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, июля. /ТАСС

По словам министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, губернатор поставил задачу, чтобы первый матч на арене прошел в ноябре

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Во время процедуры засева газона на поле стадиона "Ростов-Арена"

Во время процедуры засева газона на поле стадиона "Ростов-Арена"

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Первый матч на строящейся к чемпионату мира по футболу 2018 года "Ростов- Арене" пройдет в ноябре с участием национальной сборной, клуб Российской футбольной премьер-лиги "Ростов" проведет на новом стадионе три матча весной следующего года. О планах эксплуатации арены журналистам рассказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

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ФК "Ростов" будет проводить домашние матчи на новом стадионе с ноября 2017 года

Ранее Эльдар Дадашев, вице-президент компании "Крокус", выступающей в роли подрядчика на арене в Ростове-на-Дону, сообщил, что в ноябре объект будет передан "Ростову", который будет проводить домашние матчи на новом стадионе до конца сезона-2017/18.

"Скорее всего, первые три тестовых матча в следующем году будут играми чемпионата России с участием "Ростова". Такой вариант сейчас прорабатывается и с клубом, и с лигой. Губернатор поставил задачу, чтобы первый матч на арене прошел в ноябре. Это будет матч сборной России, но не "Ростова", - сказал Аракелян.

Вместимость новой арены в Ростове-на-Дону составит 45 тысяч зрителей. Бюджет строительства - 18,5 млрд рублей.

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