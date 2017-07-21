Российский саблист Ибрагимов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию

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ТАСС, 21 июля. Российский саблист Камиль Ибрагимов проиграл южнокорейцу Ку Бон Гилю в полуфинале чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге, и стал бронзовым призером турнира.
Россиянин уступил со счетом 10:15. Соперник южнокорейца по финалу определится по итогам встречи между французом Венсаном Анстеттом и венгром Андрашом Сатмари.
Эта медаль стала первой для сборной России на нынешнем чемпионате мира. Также в соревнованиях саблистов из россиян участвовали восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко (проиграл в 1/16 финала), четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников (1/16 финала) и Дмитрий Даниленко (1/8 финала).
Для 23-летнего Ибрагимова эта медаль стала первой в карьере в личном первенстве на чемпионатах мира. Ранее он дважды становился чемпионом в составе сборной России в командной сабле (2013, 2016) и серебряным призером в 2015 году. Также в его активе золото и серебро чемпионатов Европы в командных соревнованиях и две бронзы в личном первенстве.
Финал пройдет позднее в пятницу. Чемпионат мира завершится 26 июля.