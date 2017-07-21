Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский саблист Ибрагимов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по фехтованию

Спорт
21 июля, 20:14 UTC+3 ТАСС

Эта медаль стала первой для сборной России на нынешнем чемпионате мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Камиль Ибрагимов

Камиль Ибрагимов

© EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

ТАСС, 21 июля. Российский саблист Камиль Ибрагимов проиграл южнокорейцу Ку Бон Гилю в полуфинале чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге, и стал бронзовым призером турнира.

Россиянин уступил со счетом 10:15. Соперник южнокорейца по финалу определится по итогам встречи между французом Венсаном Анстеттом и венгром Андрашом Сатмари.

Эта медаль стала первой для сборной России на нынешнем чемпионате мира. Также в соревнованиях саблистов из россиян участвовали восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко (проиграл в 1/16 финала), четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников (1/16 финала) и Дмитрий Даниленко (1/8 финала).

Для 23-летнего Ибрагимова эта медаль стала первой в карьере в личном первенстве на чемпионатах мира. Ранее он дважды становился чемпионом в составе сборной России в командной сабле (2013, 2016) и серебряным призером в 2015 году. Также в его активе золото и серебро чемпионатов Европы в командных соревнованиях и две бронзы в личном первенстве.

Финал пройдет позднее в пятницу. Чемпионат мира завершится 26 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
2
Дочь Немцова просит Верховный суд отменить приговор по делу об убийстве отца
3
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
4
Сотрудники ФСБ задержали замначальника УФССП по Ленобласти
5
Суд ЕС снял обеспечительные меры по иску Польши по газопроводу OPAL
6
В Пензе осужденный сбежал из колонии по чужим документам
7
Россия ограничит поставки с двух белорусских предприятий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама