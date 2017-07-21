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Путин считает, что у Илюмжинова есть все шансы сохранить пост главы FIDE на новых выборах

Спорт
21 июля, 20:25 дата обновления: 21 июля, 20:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Кирсан Илюмжинов возглавляет Международную шахматную федерацию с 1995 года

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Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/.  Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов имеет все шансы, чтобы сохранить пост президента организации на предстоящих выборах, считает глава российского государства Владимир Путин.

Российский президент в пятницу кратко пообщался с Илюмжиновым, осматривая проекты слушателей образовательного центра "Сириус", где шахматы являются одним из направлений работы. Илюмжинов возглавляет организацию с 1995 года. Ранее он заявлял, что будет участвовать в новых выборах президента FIDE.

"У вас есть все шансы, у вас большой опыт. Имеете моральное право претендовать", - сказал он.

Илюмжинов возглавляет организацию с 1995 года. Ранее он заявлял, что будет участвовать в новых выборах президента FIDE, которые пройдут в 2018 году. 

Проекты юных ученых

В пятницу президент в течение почти трех часов общался с воспитанниками Всероссийского образовательного центра для одаренных детей "Сириус" в прямом эфире программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

В ходе посещения центра президент также познакомился с несколькими проектами, над которыми работали воспитанники "Сириуса". Так, Путин осмотрел прибор для лабораторных анализов крови, который, по словам создателей, сможет заменить несколько исследований одним. Помимо этого, с его помощью возможно заменить зарубежные препараты.

"Как долго вы работали?" - спросил президент. Ребята ответили, что на этот проект у них ушло две недели. Глава государства пожелал им удачи.

Также Путин ознакомился с устройством, которое позволяет осуществлять беспроводную подзарядку беспилотника. Другой прибор, продемонстрированный главе государства, работает по принципу солнечной батареи. Кроме того, группа ребят познакомила президента с предлагаемым ими способом компьютерной обработки медицинских данных. Под конец осмотра Путин изучил автономную роботизированную систему лунной оранжереи.

Юные ученые рассказывали журналистам, что о предстоящем общении с президентом о своих проектах им сообщили лишь накануне и подготовка заняла всего день.

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Визит Путина в центр "Сириус"
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