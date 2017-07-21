"Кайрат" объявил об отставке главного тренера Цхададзе после вылета из ЛЕ

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ТАСС, 21 июля. Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" объявил об отставке с поста главного тренера Кахабера Цхададзе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В четверг "Кайрат", за который выступает бывший капитан сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Аршавин, проиграл в гостях албанскому "Скендербеу" со счетом 0:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и выбыл из борьбы на турнире (первый матч завершился вничью - 1:1).
"Клуб предложил Цхададзе продолжить работу в связи с действующими спортивными задачами, - говорится в сообщении. - Цхададзе настоял на своем решении покинуть пост главного тренера "Кайрата", осознавая свою ответственность за результаты в квалификационных матчах Лиги Европы".
Цхададзе возглавил "Кайрат" в прошлом году, под его руководством клуб завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана и Суперкубок страны.