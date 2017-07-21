Китаянка Ши Тинмао выиграла ЧМ в прыжках в воду с трехметрового трамплина

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Китаянка Ши Тинмао выиграла соревнования по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Она набрала 383,50 балла по итогам пяти прыжков. Второе место заняла ее соотечественница Ван Хань (359,40). Бронзу завоевала канадка Дженнифер Абель (351,55).

Россиянка Кристина Ильиных заняла седьмое место, набрав 319,40 балла. Еще одна российская спортсменка Мария Полякова стала девятой (299,20).

25-летняя Тинмао стала пятикратной чемпионкой мира. Она выигрывала золотые медали на мировых первенствах в 2011, 2013, 2015 годах. Также в ее активе две победы на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.