Российские футболистки проиграли шведкам в матче чемпионата Европы

Синхронисты Каланча и Мальцев выиграли квалификацию в произвольной программе микст-дуэтовСпорт 21 июля, 21:12
Рапиристка Дериглазова завоевала первое золото для сборной России на ЧМ по фехтованиюСпорт 21 июля, 21:06
Биография Энтони СкарамуччиБиографии и справки 21 июля, 20:59
Китаянка Ши Тинмао выиграла ЧМ в прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 21 июля, 20:44
"Недетский разговор": Путин встретился с воспитанниками центра "Сириус"Общество 21 июля, 20:30
Суд ЕС снял обеспечительные меры по иску Польши по газопроводу OPALЭкономика и бизнес 21 июля, 20:26
Путин считает, что у Илюмжинова есть все шансы сохранить пост главы FIDE на новых выборахСпорт 21 июля, 20:25
"Кайрат" объявил об отставке главного тренера Цхададзе после вылета из ЛЕСпорт 21 июля, 20:25
Тверская область готова объединить Серебряное ожерелье и Золотое кольцо РоссииВ стране 21 июля, 20:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 июля. Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 0:2 во втором матче на чемпионате Европы по футболу среди женщин, который проходит в Нидерландах.
В составе победительниц забитыми мячами отметились Лотта Шелин (22-я минута) и Стина Блакстениус (51-я минута).
После этого поражения россиянки опустились с первого на второе место в группе B. В их активе 3 очка после двух встреч, в первом матче россиянки обыграли итальянок (2:1). Шведки вышли на первое место, набрав 4 очка.
В последнем туре группового раунда сборная России сыграет со сборной Германии. Шведки встретятся с итальянками. Оба матча пройдут 25 июля.
Чемпионат Европы завершится 6 августа.