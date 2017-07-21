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Российские футболистки проиграли шведкам в матче чемпионата Европы

Спорт
21 июля, 21:00 UTC+3 ТАСС

Россиянки после двух встреч опустились с первого на второе место в группе

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ТАСС, 21 июля. Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 0:2 во втором матче на чемпионате Европы по футболу среди женщин, который проходит в Нидерландах.

В составе победительниц забитыми мячами отметились Лотта Шелин (22-я минута) и Стина Блакстениус (51-я минута).

После этого поражения россиянки опустились с первого на второе место в группе B. В их активе 3 очка после двух встреч, в первом матче россиянки обыграли итальянок (2:1). Шведки вышли на первое место, набрав 4 очка.

В последнем туре группового раунда сборная России сыграет со сборной Германии. Шведки встретятся с итальянками. Оба матча пройдут 25 июля.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.

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