Синхронисты Каланча и Мальцев выиграли квалификацию в произвольной программе микст-дуэтов

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БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Михаэла Каланча и Александр Мальцев заняли первое место в квалификации произвольной программы смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Россияне набрали 92,0000 балла. Второе место заняли итальянцы Марьянджела Перрупато и Джорджио Минисини (90,8333), третье - американцы Канако Спендлав и Билл Мэй (88,0333).
Ранее в технической программе смешанных дуэтов Каланча и Мальцев завоевали серебряные медали. Победу одержали итальянцы Манила Фламини и Минисини.
Финал соревнований в технической программе смешанных дуэтов состоится 22 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.