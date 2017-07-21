Синхронисты Каланча и Мальцев выиграли квалификацию в произвольной программе микст-дуэтов

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Российские синхронисты Михаэла Каланча и Александр Мальцев заняли первое место в квалификации произвольной программы смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россияне набрали 92,0000 балла. Второе место заняли итальянцы Марьянджела Перрупато и Джорджио Минисини (90,8333), третье - американцы Канако Спендлав и Билл Мэй (88,0333).

Ранее в технической программе смешанных дуэтов Каланча и Мальцев завоевали серебряные медали. Победу одержали итальянцы Манила Фламини и Минисини.

Финал соревнований в технической программе смешанных дуэтов состоится 22 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.