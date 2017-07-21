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"Анжи" победил "Амкар" в матче второго тура чемпионата России

Спорт
21 июля, 21:34 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июля.. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.

Гол на 23-й минуте забил Сергей Брызгалов.

"Анжи" с тремя очками в активе занимает седьмую позицию в турнирной таблице, "Амкар" располагается на 16-й строчке (0). В следующем туре "Анжи" 30 июля сыграет на выезде с московским "Локомотивом", в тот же день "Амкар" примет "Ростов".

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