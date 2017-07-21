Венгерский саблист Сатмари выиграл чемпионат мира по фехтованию

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ТАСС, 21 июля. Венгерский саблист Андраш Сатмари завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
В финале венгерский фехтовальщик победил южнокорейца Ку Бон Гиля со счетом 15:11. Бронзовые медали в активе россиянина Камиля Ибрагимова и француза Венсана Анстетта.
24-летний Сатмари впервые в карьере завоевал золото на чемпионатах мира. В составе сборной Венгрии он завоевал серебро в 2016 году и бронзу в 2014 году в командной сабле.
Чемпионат мира завершится 26 июля.