Россиянка Миллер вышла в полуфинал юниорского ЧЕ в беге на 200 метров

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ТАСС, 21 июля. Россиянка Полина Миллер, выступающая под нейтральным флагом, вышла в полуфинал чемпионата Европы среди юниоров (младше 20 лет) по легкой атлетике в беге на 200 метров. Соревнования проходят в итальянском Гроссетто.
Россиянка показала результат 24,50 секунды, финишировав четвертой в своем забеге и напрямую квалифицировалась в полуфинал. Лучшее время показала француженка Эстель Раффай (23,46).
Полуфиналы и финал в беге на 200 метров пройдут 22 июля.
На участие в юниорском первенстве Европы претендовали 10 россиян, но допущены были только четверо: Яна Смердова, Сергей Широбоков (оба - спортивная ходьба), Полина Миллер (бег) и Аксана Гатауллина (прыжки с шестом). В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) они выступают под нейтральным флагом.
Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.