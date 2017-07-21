Гончаренко: замена футболиста ЦСКА Дзагоева в матче с "Локомотивом" не связана с травмой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Замена полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в матче чемпионата России по футболу с "Локомотивом" не связана с травмой, он пока не готов проводить всю игру. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Встреча второго тура, прошедшая на стадионе "ЦСКА- Арена", завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев - Витиньо (42). Дзагоев, который в межсезонье восстанавливался от травмы задней поверхности бедра, полученной в мае, был заменен на 68-й минуте.

"Травмы у него нет, но он еще мало тренировался, чтобы играть все 90 минут", - заверил Гончаренко.

В следующем туре ЦСКА 29 июля сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".