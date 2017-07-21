Гончаренко: замена футболиста ЦСКА Дзагоева в матче с "Локомотивом" не связана с травмой

Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в МонакоСпорт 21 июля, 22:52
Гендиректор: футболистов ЦСКА подвели реализация и брак в обороне в игре с "Локомотивом"Спорт 21 июля, 22:35
Футболист "Локомотива" Ари получил повреждения боковой связки колена и менискаСпорт 21 июля, 22:29
Гендиректор: ЦСКА способен добиваться результата и без покупки новых футболистовСпорт 21 июля, 22:27
Аббас объявил о замораживании всех контактов с ИзраилемМеждународная панорама 21 июля, 22:20
Гендиректор ЦСКА: решение CAS оставить в силе дисквалификацию Еременко ожидаемоСпорт 21 июля, 22:19
Гончаренко: матч с "Локомотивом" показал системные проблемы ЦСКА в оборонеСпорт 21 июля, 22:11
Семин считает, что "Локомотив" против ЦСКА провел свой лучший матч после его возвращенияСпорт 21 июля, 22:07
Гончаренко: замена футболиста ЦСКА Дзагоева в матче с "Локомотивом" не связана с травмойСпорт 21 июля, 22:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Замена полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в матче чемпионата России по футболу с "Локомотивом" не связана с травмой, он пока не готов проводить всю игру. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
Встреча второго тура, прошедшая на стадионе "ЦСКА- Арена", завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев - Витиньо (42). Дзагоев, который в межсезонье восстанавливался от травмы задней поверхности бедра, полученной в мае, был заменен на 68-й минуте.
"Травмы у него нет, но он еще мало тренировался, чтобы играть все 90 минут", - заверил Гончаренко.
В следующем туре ЦСКА 29 июля сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".