Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семин считает, что "Локомотив" против ЦСКА провел свой лучший матч после его возвращения

Спорт
21 июля, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

"Локомотив" победил ЦСКА со счетом 3:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Семин

Юрий Семин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" против столичного ЦСКА провел свой лучший матч после того, как команду вновь возглавил Юрий Семин. Об этом сам специалист рассказал на пресс-конференции.

Встреча второго тура чемпионата России, прошедшая на стадионе ЦСКА, завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев - Витиньо (42).

"Эмоции самые положительные, если бы не травмы Ари и Игоря Денисова. Никто, наверное, и не думал, что "Локомотив" за семь дней мог сыграть три матча. Это был лучший матч при мне - была самоотдача, выдержали давление соперника, а потом навязали свою игру", - поделился впечатлениями Семин, который в четвертый раз стал главным тренером "Локомотива" в августе 2016 года.

"Я ими (игроками команды) восхищен, потому что они запомнили то поражение, которое у нас было здесь (в рамках 25-го тура прошлого чемпионата "Локомотив" проиграл со счетом 0:4), и очень собранно провели те два дня после матча с "Арсеналом". Нам сложно давался тот матч - не было сил после дополнительного времени в матче со "Спартаком", но они нашли волевые усилия, и мы отыгрались за то поражение", - отметил тренер.

"Лысов справился с Фернандесом"

Семин положительно оценил действия 19-летнего левого защитника Михаила Лысова, который впервые вышел в стартовом составе команды в матче премьер-лиги. "Конечно, ошибки были - он в первый раз вышел на такую потрясающую арену. Но положительного было намного больше. Не так просто играть на фланге с Марио Фернандесом, но он справился", - считает тренер.

Он также заверил, что вратарь Гилерме, несмотря на ряд ошибок, остается первым номером команды. "Гилерме на сегодняшний день номер один. Посмотрим, как он будет готовиться к следующему матчу, у нас есть и второй, и третий вратарь хорошего уровня, бывает все. Вспомните, что до этого он (Гилерме) вытащил невероятный мяч в матче с "Арсеналом", - сказал он.

Семин прокомментировал трансфер польского игрока Мацея Рыбуса, который может сыграть на обоих флангах как в защите, так и в полузащите. "Рыбус нам поможет, тем более у нас очень маленькая обойма игроков. Команда играет на три турнира, и нужна определенная ротация", - сказал он.

"Локомотив" возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
2
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
3
Суд ЕС снял обеспечительные меры по иску Польши по газопроводу OPAL
4
Дочь Немцова просит Верховный суд отменить приговор по делу об убийстве отца
5
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
6
Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама