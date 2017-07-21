Гончаренко: матч с "Локомотивом" показал системные проблемы ЦСКА в обороне

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Матч чемпионата России по футболу с "Локомотивом" показал, что в обороне ЦСКА есть системные проблемы, которые требуют исправления. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
Встреча второго тура, прошедшая на стадионе ЦСКА, завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев - Витиньо (42).
"В атаке мы достаточно монотонно действовали. В защите было достаточно много авантюрных действий, которые не добавляли энтузиазма в атаке. Поражение закономерно. "Локомотив" надежно действовал в обороне и хорошо контратаковал", - поделился впечатлениями Гончаренко.
"Если проследить все длительные "сухие" серии, они могут оборваться вот так - ты можешь много пропустить и позволить создать много моментов. Конечно, нам надо сделать корректировки, чтобы наладить игру. Системно есть проблемы, мы разговариваем с командой, попробуем их устранить", - также заявил специалист.
"Локомотив" возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав шесть очков в двух первых турах, ЦСКА с тремя очками идет шестым. В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".