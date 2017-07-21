Гендиректор ЦСКА: решение CAS оставить в силе дисквалификацию Еременко ожидаемо

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне оставить в силе двухлетнюю дисквалификацию футболиста Романа Еременко за употребление кокаина ожидаемо. Об этом журналистам заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

В пятницу стало известно, что CAS отклонил апелляцию Еременко на дисквалификацию.

"К сожалению, это ожидаемо. Я уже неоднократно говорил, что не приходится ждать какого-то существенного послабления. Так оно и произошло", - прокомментировал решение Бабаев.

Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов между немецким "Байером" и ЦСКА (2:2), в которой был найден кокаин. Футболист подал апелляцию в УЕФА, но юрисдикционные органы УЕФА оставили в силе двухлетнюю дисквалификацию, при этом сняв с 30-летнего игрока полное отстранение от деятельности в футболе.

Срок контракта Еременко с ЦСКА истек 30 июня. Финский полузащитник перешел в ЦСКА в августе 2014 года из казанского "Рубина". За московскую команду он провел в различных турнирах 77 матчей, забив 20 мячей. В его активе 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.