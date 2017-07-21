Крамник сыграл вничью с Вашье-Лагравом в пятом туре супертурнира по шахматам в Дортмунде

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ТАСС, 21 июля. Российский гроссмейстер Владимир Крамник сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии пятого тура супертурнира в немецком Дортмунде.
Также вничью завершились партии между россиянином Дмитрием Андрейкиным и поляком Радославом Войташеком и Владимиром Федосеевым и немцем Нисипяну Ливиу-Дитером. Китаец Ван Юэ одержал победу над немцем Маттиасом Блюбаумом.
В турнирной таблице в единоличные лидеры вышел Войташек (3 очка). Далее идут Андрейкин, Федосеев, Вашье-Лаграв, Нисипяну, Ван Юэ, Блюбаум (2,5), Крамник (2). Супертурнир в Дортмунде проходит в один круг и завершится 23 июля.
Первый шахматный турнир в Дортмунде прошел в 1928 году, но лишь с 1973 года он стал традиционным. В начале 90-х годов турнир вышел на новый уровень - в нем стали участвовать сильнейшие гроссмейстеры мира, а Крамник в итоге стал 10-кратным победителем. В 2014 и 2015 годах в Дортмунде побеждал американец Фабиано Каруана, который год назад поделил второе место, уступив лидерство Вашье- Лаграву.