Футболист "Локомотива" Ари получил повреждения боковой связки колена и мениска

ТАСС, 21 июля. Нападающий "Локомотива" Ари получил травмы боковой связки колена и мениска в матче второго тура чемпионата России по футболу с ЦСКА. Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Встреча второго тура между ЦСКА и "Локомотивом", прошедшая на стадионе армейцев, завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев - Витиньо (42). Ари был заменен на 85-й минуте, покидал поле бразилец на носилках.

"По предварительным данным, Ари получил повреждения боковой связки и мениска. Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение", - говорится в сообщении.

В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".