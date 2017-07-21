Футболист "Локомотива" Ари получил повреждения боковой связки колена и мениска

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ТАСС, 21 июля. Нападающий "Локомотива" Ари получил травмы боковой связки колена и мениска в матче второго тура чемпионата России по футболу с ЦСКА. Об этом сообщает пресс- служба клуба.
Встреча второго тура между ЦСКА и "Локомотивом", прошедшая на стадионе армейцев, завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3. В составе железнодорожников отличились Джефферсон Фарфан (23-я минута), Ари (66) и Дмитрий Тарасов (74), у армейцев - Витиньо (42). Ари был заменен на 85-й минуте, покидал поле бразилец на носилках.
"По предварительным данным, Ари получил повреждения боковой связки и мениска. Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение", - говорится в сообщении.
В следующем туре "Локомотив" 30 июля примет махачкалинский "Анжи", днем ранее ЦСКА сыграет на выезде против клуба "СКА-Хабаровск".