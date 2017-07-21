Гендиректор: футболистов ЦСКА подвели реализация и брак в обороне в игре с "Локомотивом"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Футболистов ЦСКА подвели реализация и большое количество брака в обороне в матче второго тура чемпионата России против "Локомотива". Такое мнение журналистам высказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
В пятницу ЦСКА дома уступил столичному "Локомотиву" со счетом 1:3.
"Не забили, пропустили. К сожалению, было много брака, реализация подвела, а в обороне допустили ряд ошибок. Второй гол стал определяющим, но так бывает, это футбол. Делаем выводы над ошибками, вся борьба впереди", - считает Бабаев.
ЦСКА впервые за последние пять лет пропустил более двух голов в домашней игре чемпионата России. "Любая серия когда-нибудь прерывается, главное делать выводы и ни в коем случае не опускать рук", - сказал генеральный директор армейцев.
"Не только Витиниьо [может стать лидером атаки ЦСКА], но и Дзагоев, Чалов - ребята еще себя проявят. Сегодня, не получилось. С Дзагоевым все нормально. У него спазм икроножной мышцы", - сообщил Бабаев
ЦСКА 25 июля в Афинах в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом. "После сегодняшней игры настроения не прибавилось, но уверен, что ребята профессионалы - соберутся, может быть по-хорошему разозлятся и добьются необходимого результата", - сказал генеральный директор ЦСКА.