Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако

Спорт
21 июля, 22:52 UTC+3 ТАСС

Спортсменка преодолела планку в 2 метра; второй стала украинка Юлия Левченко (1,97 м), третьей - американка Вашти Каннингем (1,97 м)

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Ласицкене (Кучина)

Мария Ласицкене (Кучина)

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 21 июля. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако.

Спортсменка преодолела планку в 2 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,97 м), третьей - американка Вашти Каннингем (1,97 м).

На этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.

Победа в Монако стала для Ласицкене 14-й подряд. Спортсменка также победила на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне и Лондоне, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском) и на Кубке России в Ерино.

Перед чемпионатом мира, который пройдет с 4 по 13 августа, Ласицкене выступит чемпионате России (28-30 июля). Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
2
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
3
Суд ЕС снял обеспечительные меры по иску Польши по газопроводу OPAL
4
Дочь Немцова просит Верховный суд отменить приговор по делу об убийстве отца
5
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
6
Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама