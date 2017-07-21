Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако

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ТАСС, 21 июля. Лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако.
Спортсменка преодолела планку в 2 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,97 м), третьей - американка Вашти Каннингем (1,97 м).
На этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2 м 6 см. Отметка 2,06 м является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.
Победа в Монако стала для Ласицкене 14-й подряд. Спортсменка также победила на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне и Лондоне, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском) и на Кубке России в Ерино.
Перед чемпионатом мира, который пройдет с 4 по 13 августа, Ласицкене выступит чемпионате России (28-30 июля). Женский турнир в прыжках в высоту на чемпионате мира стартует 10 августа, спустя два дня будут разыграны медали в этом виде легкоатлетической программы.