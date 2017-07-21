Россиянка Арина Аверина завоевала два золота Всемирных игр в художественной гимнастике

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ТАСС, 21 июля. Россиянка Арина Аверина завоевала две золотые медали Всемирных игр в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и с мячом. Всемирные игры проходят в польском Вроцлаве.
В упражнении с обручем Аверина набрала 17,800 балла, в упражнении с мячом - 18,800. Две серебряные медали в этих дисциплинах в активе ее сестры Дины Авериной (17,750 и 18,350 соответственно). В упражнении с обручем третьей стала израильтянка Линой Ашрам (17,700). В упражнении с мячом бронза в активе белоруски Екатерины Галкиной (17,250).
Сестры Аверины являются трехкратными чемпионками Европы 2017 года по художественной гимнастике.
Всемирные игры проходят в 10-й раз, впервые эти соревнования состоялись в 1981 году в американской Санта- Кларе. На Всемирных играх разыгрываются награды как в неолимпийских видах спорта, так и в дисциплинах, не входящих в программу летних Игр в таких видах, как художественная гимнастика, прыжки на батуте и стрельба из лука. Соревнования завершатся 30 июля.