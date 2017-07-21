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Баскетболист Швед подписал контракт с "Химками" до 2020 года

Спорт
21 июля, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Защитник выступает за подмосковный клуб с 2015 года

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Алексей Швед

Алексей Швед

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Защитник подмосковных "Химок" Алексей Швед подписал новый контракт с баскетбольным клубом до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба.

Иные детали соглашения с 28-летним защитником не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Швед намерен продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Россиянин ранее уже выступал в НБА, защитник выставлял свою кандидатуру на драфт новичков лиги в 2010 году, но не был выбран ни одной из команд, в 2012 году он заключил контракт с командой НБА "Миннесота", позднее в различные годы выступал за "Филадельфию", "Хьюстон" и "Нью-Йорк".

За "Химки" россиянин выступает с 2015 года, он был признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17. Также он принимал участие в первом Матче всех звезд лиги в 2017 году. Кроме того, в прошлом сезоне он стал лучшим снайпером Еврокубка, был выбран в первую символическую пятерку и признан самым ценным игроком турнира.

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