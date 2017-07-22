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Праздник бокса с попыткой установить рекорд и боями профи пройдет на Красной площади

Спорт
22 июля, 0:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

В этот день состоятся три поединка с участием россиян - Михаила Алояна, Федора Чудинова и Егора Мехонцева

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Масштабный спортивный праздник - День российского бокса - пройдет в субботу в Москве на Красной площади. Его организатором выступит Федерация бокса России.

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Боксер Алоян считает честью провести бой на Красной площади

Праздничные мероприятия будут посвящены Дню российского бокса, который в этом году будет официально объявлен праздником. В этот день в Москве и ряде регионов страны пройдут масштабные мероприятия.

Центральным событием праздника будет мероприятие на Красной площади, которое начнется в 13:30 мск. В его рамках состоится массовая тренировка по боксу под руководством двукратных олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. Ожидается, что в ней примут участие около трех тысяч человек и таким образом будет побит рекорд книги Гиннесса, который в 2015 году установил в Москве американец Флойд Мэйуэзер-младший - он провел тренировку для 791 человека.

Также пройдут поединки профессиональных боксеров. Россиянин Михаил Алоян поспорит за вакантный титул "серебряного" чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 52,2 кг с никарагуанцем Марвином Солано, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 76,2 кг Федор Чудинов проведет рейтинговый бой против аргентинца Хонатана Барбадильо, а олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев встретится в рейтинговом поединке веса до 79,38 кг с венесуэльцем Гусмиром Пердомо.

Зрители также смогут насладиться концертом с участием Полины Гагариной, Егора Крида и Олега Газманова. Завершит мероприятие праздничный салют. Ведущими праздника будут призер Олимпиады Софья Очигава и шоумен Дмитрий Нагиев, боксерского турнира - американец Майкл Баффер. На Красной площади будут возведены трибуны на 3500 мест, экраны по всему периметру.

День российского бокса - не первое боксерское мероприятие на Красной площади. 5 сентября 2008 года в рамках празднования Дня города здесь состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок российского супертяжеловеса Олега Маскаева и американца Роберта Хоукинса. Россиянин тогда победил по очкам.

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