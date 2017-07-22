"Зенит" Манчини сыграет с "Рубином" Бердыева в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Два матча в Санкт-Петербурге и Краснодаре пройдут в субботу во втором туре чемпионата России по футболу. "Зенит" в преддверии старта в Лиге Европы примет казанский "Рубин", "Краснодар" встретится с новичком премьер-лиги "Тосно".

"Зенит" успешно провел первый официальный матч под руководством Роберто Манчини, съездив за победой в Хабаровск в гости к местному СКА. Команда из Санкт- Петербурга выиграла "на классе", хотя соперник не раз мог поразить ворота Андрея Лунева. Второй соперник "Зенита" - команда Курбана Бердыева, который только начинает строительство нового "Рубина". Пока казанцы неудачно сыграли на своем поле против "Краснодара", уступив со счетом 1:2 из-за собственных ошибок в обороне.

Тем не менее, Бердыев во всех своих командах доказывал, что умеет ставить прежде всего надежную игру в защите, так что "Зенит" может столкнуться с проблемами во встрече с волжанами. Заметно обновившись в летнее межсезонье, "Зенит" в том числе усилился и бывшими подопечными Бердыева по "Ростову" - Дмитрием Полозом, Александром Ерохиным и Кристианом Нобоа. Эквадорский полузащитник все еще дисквалифицирован, тогда как Полоз и Ерохин могут выйти на поле.

В прошлом сезоне "Зенит" под руководством Мирчи Луческу победил дома и "Рубин" (4:1), и бывший клуб Бердыева "Ростов" (3:2). Победы случились в начале сезона, когда "Зенит" лидировал, показывая самый яркий в чемпионате футбол. Однако выиграл "Зенит" у "Рубина" и весной в Казани (2:0), причем в обоих матчах с волжанами отличился Артем Дзюба.

"Зенит" в следующий четверг проведет первый матч Лиги Европы - против израильского клуба "Бней Иегуда". Российский клуб согласовал перенос встречи в Петах-Тикву, так как вскоре после запланированной на 3 августа ответной встречи "Зенит" проведет матч чемпионата со "Спартаком" (6 августа).

Матч "Зенит" - "Рубин" пройдет на стадионе "Санкт- Петербург", который примет первую игру после Кубка конфедераций. Начало - 17:30 мск, главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

"Краснодар" против Парфенова

В 20:00 "Краснодар" начнет встречу с "Тосно", проводящим второй матч в элите. Стартовую игру подопечные Дмитрия Парфенова проиграли на своем поле "Уфе", тогда как кубанцы в гостях победили "Рубин". Дебютантам пока сложно привыкнуть к реалиям премьер-лиги, учитывая, что в прошлом сезоне в элите выступал лишь голкипер Давид Юрченко. "Краснодар" же нашел неожиданную замену травмированному на старте сезона Федору Смолову - колумбийский полузащитник Рикардо Лаборде отправился в нападение и дважды забил в Казани.

Команды проведут дебютный официальный матч в премьер- лиге, хотя уже встречались в кубковом матче. В марте 2014 года выступавший еще во втором дивизионе "Тосно" совершил сенсацию, в 1/8 финала обыграв московский "Спартак", однако через две недели в четвертьфинале ничего не сумел противопоставить "Краснодару" (0:3). Голы у кубанцев забили Ари, Павел Мамаев и Вандерсон, из которых в команде остался лишь российский полузащитник. Однако Мамаев восстанавливается после травмы, как и голкипер Крицюк, а также хавбек Торнике Окриашвили.

Матч пройдет на стадионе "Краснодар", главный арбитр - Алексей Еськов из Москвы.

Второй тур стартовал в пятницу, когда ЦСКА проиграл "Локомотиву" (1:3), "Анжи" победил "Амкар" (1:0). В воскресенье встречаются "Уфа" - "Спартак", "Динамо" - "Урал", "Ростов" - "Ахмат". Завершится тур в понедельник матчем "Арсенала" и хабаровского СКА.