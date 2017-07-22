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Каменский и Бацарашкина выступят на чемпионате Европы по стрельбе

Спорт
22 июля, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Турнир стартует в субботу в Баку, соревнования пройдут в течение двух недель с участием сильнейших российских стрелков

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия и стендовой стрельбе стартует в субботу в Баку. Соревнования пройдут в течение двух недель с участием сильнейших российских стрелков, включая призеров Олимпийских игр.

На чемпионате Европы будут разыграны 28 комплектов медалей - 18 у мужчин и 10 у женщин. Российская команда выступит сильнейшим составом, включая призеров Олимпийских игр 2016 года Сергея Каменского и Виталину Бацарашкину. Каменский в Рио-де-Жанейро стал вторым в стрельбе из винтовки на 50 м из трех положений, Бацарашкина - в стрельбе из пистолета на 10 м.

В Баку стрелки будут соревноваться на дистанциях 25 м, 50 м и 300 м, в том числе и в олимпийских дисциплинах - стрельбе на 50 м из произвольного пистолета и скорострельного пистолета (25 м) у мужчин, пистолета (25 м) у женщин, а также стрельбе из винтовки на 50 м из трех положений у мужчин и женщин. В стендовой стрельбе олимпийскими являются дисциплины скит и трап у мужчин и женщин, а также дабл-трап у мужчин.

В составе сборной России в стрельбе из малокалиберной винтовки выступят Сергей Каменский, Андрей Коньков, Денис Соколов, Анастасия Галашина, Юлия Каримова и Полина Хорошева. В стрельбе из произвольного пистолета заявлены Владимир Гончаров, Николай Килин, Денис Кулаков, Виталина Бацарашкина, Маргарита Ломова и Алена Суслонова, из скорострельного пистолета - Александр Алифиренко, Алексей Климов и Никита Суханов. В стрельбе из винтовки по движущейся мишени российскую команду представят Михаил Азаренко, Дмитрий Романов и Максим Степанов.

В состав команды по стендовой стрельбе вошли Алексей Алипов, Никита Егоров, Максим Смыков, Татьяна Барсук, Екатерина Рабая и Юлия Туголукова (трап), Антон Астахов, Александр Землин, Николай Теплый, Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалева и Альбина Шакирова (скит), Василий Мосин, Артем Некрасов и Виталий Фокеев.

Чемпионат Европы пройдет 22 июля - 3 августа. Параллельно состоится юниорское первенство, где некоторые дисциплины станут отборочными на Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в Буэнос-Айресе.

Убедительная победа в Мариборе

Чемпионаты Европы по стрельбе проводятся с 1955 года, соревнования по стендовой стрельбе иногда проходят отдельно - как и турниры по стрельбе из пневматического оружия. В нынешнем году чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия прошел в марте в словенском Мариборе, где российские стрелки завоевали девять золотых медалей. Чемпионами Европы стали и участники предстоящего в Баку турнира - Каменский, Степанов, Галашина и Каримова.

В нынешнем году в Москве пройдет чемпионат мира по стендовой стрельбе, который запланирован на 30 августа - 11 сентября. Объединенный чемпионат мира по стрельбе состоится в следующем году в южнокорейском Чханвоне.

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