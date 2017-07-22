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Фестиваль экстремальных видов спорта открывается в Крыму

Спорт
22 июля, 0:39 дата обновления: 22 июля, 2:13 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 22, июля. /ТАСС

Открытие состоится в субботу в самой западной точке Крымского полуострова - на мысе Тарханкут, фестиваль продлится до 6 августа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Фестиваль экстремальных видов спорта "Extreme Крым 2017" откроется в субботу в самой западной точке Крымского полуострова - на мысе Тарханкут и продлится до 6 августа. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров Крыма, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

"Это пятый, юбилейный фестиваль, в котором примет участие большое количество участников из стран СНГ, а также из Великобритании, Франции, США, а также из Украины. Так что у нас достаточно представительная линейка участников и звездные исполнители, которые порадуют своим мастерством", - отметил он.

Основная цель проведения фестиваля - развитие и популяризация экстремальных видов спорта, пропаганда активного, здорового образа жизни и привлечение к занятию спортом детей и молодежи, а также создание образа Крымского полуострова как места активного, семейного отдыха и досуга.

Организатором фестиваля является региональная общественная организация "Федерация экстремальных видов спорта Республики Крым". Мероприятие пройдет при поддержке правительства региона.

На площадке фестиваля площадью более 27 тыс. кв. м будут сконцентрированы локации популярных экстремальных видов спорта. Это кайтсерфинг, виндсерфинг, дайвинг, аквабайк, плавание на парусных тримаранах и на каяках. На сцене фестиваля выступят группы "Уматурман", "7Б", "Агата Кристи", "Ундервуд".

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