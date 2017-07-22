Уолл договорился о четырехлетнем контракте с клубом НБА "Вашингтон" на $170 млн

Уолл договорился о четырехлетнем контракте с клубом НБА "Вашингтон" на $170 млнСпорт 22 июля, 6:07
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ТАСС, 22 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон" и разыгрывающий Джон Уолл договорились о новом четырехлетнем контракте. Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что по условиям нового соглашения, 26-летний американец заработает $170 млн. Контракт начнет действовать с сезона-2019/20. По действующему соглашению, срок которого истечет через два года, он заработает еще $37 млн.
Уолл станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в лиге. Рекордный контракт в НБА был заключен в начале июля - по новому шестилетнему соглашению с "Хьюстоном" Джеймс Харден заработает $228 млн.
Уолл был выбран "Вашингтоном" под первым номером на драфте 2010 года. Он четырежды принимал участие в Матчах всех звезд НБА. В прошедшем сезоне он набирал в среднем по 23,1 очка, делал по 10,7 передачи и 4,2 подбора за игру.