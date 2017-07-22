Тренер: российские футболистки будут хорошо готовы к матчу ЧЕ с немками

ТАСС, 22 июля. Женская сборная России по футболу хорошо подготовится к третьему матчу группового этапа чемпионата Европы против команды Германии. Об этом заявила главный тренер российской сборной Елена Фомина, слова которой приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пятницу сборная России проиграла команде Швеции со счетом 0:2 во втором матче на чемпионате Европы. После этого поражения россиянки опустились с первого на третье место в группе B. В их активе три очка, в первом матче россиянки обыграли итальянок (2:1). На первом месте располагаются шведки (4 очка), на втором - немки (4), на четвертом - итальянки (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

"Пока еще рано говорить о следующем матче, но сборная Германии - топ-команда. Мы будем хорошо подготовлены к игре. У нас еще есть шанс в игре против команды Германии, чтобы выйти в плей-офф", - сказала Фомина.

Встреча сборных России и Германии пройдет 25 июля. Чемпионат Европы завершится 6 августа.