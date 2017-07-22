Тренер: российские футболистки будут хорошо готовы к матчу ЧЕ с немками

Главком ВКС: ПАК ФА дает пилоту практически неограниченные возможностиАрмия и ОПК 22 июля, 9:32
СМИ: Facebook разрабатывает собственный смартфонЭкономика и бизнес 22 июля, 9:22
Каким стал МАКС-2017 для российской оборонки и бизнесаАрмия и ОПК 22 июля, 9:00
Спайсер назвал в качестве причины увольнения нежелание мешать работе СкарамуччиМеждународная панорама 22 июля, 7:11
Поклонская собрала около 100 тыс. подписей против фильма Учителя "Матильда"Культура 22 июля, 6:48
Уолл договорился о четырехлетнем контракте с клубом НБА "Вашингтон" на $170 млнСпорт 22 июля, 6:07
Интерпол распространил список из 173 террористов, которые могут совершить атаки в ЕвропеМеждународная панорама 22 июля, 3:46
Палата представителей США может принять новые санкции против РФ на будущей неделеМеждународная панорама 22 июля, 2:41
Пытавшейся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмыПроисшествия 22 июля, 2:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 июля. Женская сборная России по футболу хорошо подготовится к третьему матчу группового этапа чемпионата Европы против команды Германии. Об этом заявила главный тренер российской сборной Елена Фомина, слова которой приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В пятницу сборная России проиграла команде Швеции со счетом 0:2 во втором матче на чемпионате Европы. После этого поражения россиянки опустились с первого на третье место в группе B. В их активе три очка, в первом матче россиянки обыграли итальянок (2:1). На первом месте располагаются шведки (4 очка), на втором - немки (4), на четвертом - итальянки (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.
"Пока еще рано говорить о следующем матче, но сборная Германии - топ-команда. Мы будем хорошо подготовлены к игре. У нас еще есть шанс в игре против команды Германии, чтобы выйти в плей-офф", - сказала Фомина.
Встреча сборных России и Германии пройдет 25 июля. Чемпионат Европы завершится 6 августа.