Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иракский баскетболист сломал ногу после проведенного на нем финта

Спорт
22 июля, 10:42 UTC+3 ТАСС

Баскетболист сборной Ирака Хуссейн Талиб получил повреждение на последних секундах матча с командой Филиппин после удачно проведенного соперником кроссовера

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 июля. Баскетболист сборной Ирака Хуссейн Талиб получил перелом голеностопа в результате проведенного соперником финта под названием кроссовер. Об этом пишет портал The Score.

Инцидент произошел на последних секундах матча между командами Ирака и Филиппин в рамках турнира William Jones Cup. Защитник филиппинцев Кевин Феррер, начиная атаку, с помощью кроссовера ушел от Талиба, который не успел за движением соперника, неудачно поставил ногу и упал на паркет. Иракский игрок смог покинуть площадку только с помощью посторонней помощи.

В итоге сборная Филиппин одержала победу со счетом 84:75.

Кроссовер (crossover) - финт в баскетболе, когда игрок при дриблинге с мячом резко меняет направление своего движения. При удачном исполнении такого элемента обычно говорят, что баскетболист "сломал" лодыжки соперника.

Youtube/PrayforWorldPeace

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
2
В России разрабатывают военные конвертопланы
3
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
4
Под Волгоградом задержан подозреваемый в убийстве младенца
5
Системный сбой: футболисты ЦСКА проиграли "Локомотиву", пропустив непривычно много
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
Поклонская собрала около 100 тыс. подписей против фильма Учителя "Матильда"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама