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СМИ: партнер Джеймса по клубу НБА "Кливленд" Ирвинг попросил обменять его в другую команду

Спорт
22 июля, 10:45 UTC+3 ТАСС

Разыгрывающий защитник хочет перейти в клуб, где он будет лидером

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ТАСС, 22 июля. Американский разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинг попросил у руководства обменять его в другую команду, так как он не хочет больше играть вместе с форвардом Леброном Джеймсом. Об этом сообщает сайт телеканала ESPN.

На прошлой неделе 25-летний Ирвинг сообщил владельцу "Кливленда" Дэну Гилберту о своем желании быть обменянным в другой клуб лиги, так как он больше не хочет быть в тени Джеймса, а хочет быть центральной фигурой в команде. Ирвинг выделил несколько предпочтительных вариантов продолжения карьеры, в числе которых были названы "Сан-Антонио", "Нью- Йорк", "Майами" и "Миннесота". Агент баскетболиста Джефф Векслер отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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"Мы с Кайри встречались с руководством "Кливленда", где мы обсудили много разных сценариев относительно Кайри и его будущего в команде. Результат этих дискуссий останется между нами и клубом", - заявил Векслер.

Сообщается, что Джеймс, узнав о решении Ирвинга покинуть "Кливленд", был разочарован и обескуражен. Также отмечается, что Ирвинг рассказывал о встрече с руководством нескольким партнерам по команде. Последние недели в американских СМИ появлялась информация о том, что Джеймс покинет "Кливленд" летом 2018 года, по окончании контракта с клубом.

Ирвинг был выбран "Кливлендом" на драфте 2011 года под общим первым номером и по итогам сезона-2011/12 был назван лучшим новичком года. В 2015 году контракт с "Кливлендом" подписал Джеймс, после чего команда три года подряд выходила в финал плей-офф и одержала победу в 2016 году. Четыре раза разыгрывающий защитник выбирался доля участия в Матче всех звезд НБА (2013-2015, 2017). В составе сборной США он выиграл Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионат мира 2014 года, став самым ценным игроком турнира.

В прошедшем сезоне "Кливленд" дошел до финала НБА, проиграв лишь два матча "Бостону" в финале Восточной конференции. В решающей серии сезона "Кливленд" уступил "Голден Стэйт" со счетом 1-4. Ирвинг провел 72 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 21,6 очка за игру, делая 5,5 передачи и 3,4 подбора. В плей-офф он сыграл 18 матчей, в среднем набирая 25,9 очка за игру, делая 5,3 передачи и 2,8 подбора.

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