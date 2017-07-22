Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок

Спорт
22 июля, 10:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Владимир Лисин был единственным кандидатом на пост президента организации, которую он возглавляет с 2009 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Лисин

Владимир Лисин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Европейской стрелковой конфедерации (ЕСК) россиянин Владимир Лисин переизбран на пост главы организации на новый четырехлетний срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Стрелкового союза России (ССР).

Выборы прошли в рамках ассамблеи ЕСК в Баку.

Лисин был единственным кандидатом на пост президента организации, которую он возглавляет с 2009 года. С 2002 года он также является главой ССР, с января 2011-го - президентом Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта и вице-президентом Олимпийского комитета России. С декабря 2014-го Лисин занимает должность вице- президента Международной федерации стрелкового спорта.

Также в ходе ассамблеи были определены страны, которые примут чемпионаты Европы по стендовой стрельбе и стрельбе из пневматического оружия 2020 и 2021 годов. Так, европейское первенство 2020 года по стендовой стрельбе примет Франция, по пневматической - Польша, чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2021 года пройдет в Финляндии.

Ассамблея в Баку проходит в преддверии старта в Баку чемпионата и первенства Европы по стрельбе из пневматического оружия и стендовой стрельбе. Турнир пройдет с 22 июля по 3 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
2
В России разрабатывают военные конвертопланы
3
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
4
Под Волгоградом задержан подозреваемый в убийстве младенца
5
Системный сбой: футболисты ЦСКА проиграли "Локомотиву", пропустив непривычно много
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
Поклонская собрала около 100 тыс. подписей против фильма Учителя "Матильда"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама