Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Европейской стрелковой конфедерации (ЕСК) россиянин Владимир Лисин переизбран на пост главы организации на новый четырехлетний срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Стрелкового союза России (ССР).

Выборы прошли в рамках ассамблеи ЕСК в Баку.

Лисин был единственным кандидатом на пост президента организации, которую он возглавляет с 2009 года. С 2002 года он также является главой ССР, с января 2011-го - президентом Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта и вице-президентом Олимпийского комитета России. С декабря 2014-го Лисин занимает должность вице- президента Международной федерации стрелкового спорта.

Также в ходе ассамблеи были определены страны, которые примут чемпионаты Европы по стендовой стрельбе и стрельбе из пневматического оружия 2020 и 2021 годов. Так, европейское первенство 2020 года по стендовой стрельбе примет Франция, по пневматической - Польша, чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2021 года пройдет в Финляндии.

Ассамблея в Баку проходит в преддверии старта в Баку чемпионата и первенства Европы по стрельбе из пневматического оружия и стендовой стрельбе. Турнир пройдет с 22 июля по 3 августа.