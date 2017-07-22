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Синхронное плавание переименовано в артистическое

Спорт
22 июля, 11:10 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 22, июля. /ТАСС

Идею переименования синхронного плавания выдвинул Международный олимпийский комитет в целях продвижения этого вида спорта

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Российские спортсменки во время выполнения произвольной программы в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

Российские спортсменки во время выполнения произвольной программы в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди групп на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

© Валерий Шарифулин/ТАСС

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Синхронное плавание решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовано в артистическое. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.

Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA.

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"Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям", - заявил исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску, отвечая на вопрос о причинах изменения названия вида спорта. На уточняющий вопрос, было ли проведено специальное исследование на тему необходимости менять название синхронного плавания, четкого ответа не последовало.

Идею переименования синхронного плавания, в котором российские спортсмены в последние годы практически никогда не уступают первое место, выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в целях продвижения этого вида спорта.

Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. До Олимпийских игр в Барселоне 1992 года программа соревнований по синхронному плаванию состояла из одиночного разряда (соло) и парного разряда. Сейчас на Играх медали разыгрываются в дуэтах и группах.

На Олимпийских играх в 2000 году в Сиднее, в 2004 году в Афинах, в 2008 году в Пекине, в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро все золотые медали завоевывали российские спортсменки. 

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