Российские саблистки Егорян, Позднякова и Большакова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию

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Российские саблистки Егорян, Позднякова и Большакова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованиюСпорт 22 июля, 11:17
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ТАСС, 22 июля. Российские саблистки Яна Егорян, София Позднякова и Валерия Большакова вышли в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в немецком Лейпциге.
Двукратная олимпийская чемпионка Игр-2016 Егорян в поединке 1/32 финала победила канадку Мэдисон Терджуд со счетом 15:5. В следующем раунде она встретится с испанкой Лусией Мартин-Португес. Позднякова была сильнее румынки Бьянки Паску (15:6) и в 1/16 финала встретится с американкой Дагмарой Возняк. Большакова победила гречанку Теодору Гкунтуру (15:10), в 1/16 финала ее ожидает итальянка Ирене Векки.
Другая российская саблистка Анна Башта не смогла пробиться в следующую стадию турнира, уступив польке Богне Йозвяк (10:15).
Финал в соревнованиях женщин-саблисток пройдет позднее в субботу.