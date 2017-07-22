Россиянин Широбоков выиграл чемпионат Европы среди юниоров в ходьбе на 10 км

ТАСС, 22 июля. Российский легкоатлет Сергей Широбоков завоевал золотую медаль в спортивной ходьбе на 10 километров на юниорском чемпионате Европы, который проходит в итальянском Гроссето. Спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, преодолел дистанцию за 43 минуты и 21,29 секунды.

Второе место занял испанец Хосе Мануэль Перес, проигравший 55,94 секунды. Третьим финишировал украинец Эдуард Забуженко (+1,08).

20 июля в аналогичной дисциплине у женщин победу одержала российская легкоатлетка Яна Смердова, также выступавшая под нейтральным флагом.

На участие в юношеском первенстве Европы претендовали 10 россиян, но допущены были только четверо: Яна Смердова, Широбоков (спортивная ходьба), Полина Миллер (бег) и Аксана Гатауллина (прыжки с шестом). В соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) они будут выступать под нейтральным флагом.

Позднее в субботу состоятся полуфиналы и финалы в беге на 200 метров среди женщин, куда отобралась Миллер. Гатауллина тем же вечером выступит в финале в прыжках с шестом.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров завершится 23 июля.