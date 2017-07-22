Данченко: синхронное плавание со сменой названия станет другим видом спорта

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переименование синхронного плавания в артистическое неуместно, фактически оно приводит к созданию нового вида спорта. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по синхронному плаванию (дуэты, соло) Татьяна Данченко.

Решение о переименовании синхронного плавания на артистическое было принято в субботу на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

"Синхронное плавание и в Африке синхронное плавание. У нас основной критерий - синхронность, будь то дуэты или группы. А в соло чем не устраивает синхронность с музыкой? Я не понимаю, как можно взять и изменить название, тогда это будет другой вид спорта", - сказала Данченко.

"Артистичность у нас оценивается, но главное - синхронность", - добавила она.