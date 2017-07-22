Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Данченко: синхронное плавание со сменой названия станет другим видом спорта

Спорт
22 июля, 11:51 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По словам Татьяны Данченко, артистичность оценивается в выступлениях, но главное в данном виде спорта - синхронность

Поделиться
Материал из 1 страницы
Татьяна Данченко

Татьяна Данченко

© Антон Новодережкин/ТАСС

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переименование синхронного плавания в артистическое неуместно, фактически оно приводит к созданию нового вида спорта. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по синхронному плаванию (дуэты, соло) Татьяна Данченко.

Смотрите также
Главный тренер сборной России Татьяна Покровская

Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическое

Решение о переименовании синхронного плавания на артистическое было принято в субботу на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

"Синхронное плавание и в Африке синхронное плавание. У нас основной критерий - синхронность, будь то дуэты или группы. А в соло чем не устраивает синхронность с музыкой? Я не понимаю, как можно взять и изменить название, тогда это будет другой вид спорта", - сказала Данченко.

"Артистичность у нас оценивается, но главное - синхронность", - добавила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Под Ростовом найдено тело девятилетней девочки
2
Погранслужба Украины задержала двух мужчин и подростка из России за нарушение границы
3
В России разрабатывают военные конвертопланы
4
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
5
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
6
Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал юниорского ЧЕ из-за неверно включенного гимна
7
Пытавшейся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама