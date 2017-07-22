Власенко считает, что в России синхронное плавание сохранит свое название

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Синхронное плавание, которое решением генерального конгресса Международной федерации плавания (FINA) было переименовано в артистическое, на территории России должно сохранить свое название. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

Решение о переименовании синхронного плавания на артистическое было принято в субботу на конгрессе FINA в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

"Думаю, что в России мы сохраним название. К примеру, в мире художественную гимнастику тоже называют не так, как у нас, - rhythmic gymnastics", - сказал Власенко.

Такого же мнения придерживается и вице-президент федерации, четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина.

"Будем надеяться, что в России мы оставим свое название, поскольку могут возникнуть большие сложности с переоформлением различных организаций и документов. Все это финансовые затраты, поэтому будем настаивать на сохранении названия. По-английски спортивная гимнастика тоже называется artistic gymnastics. Надеюсь, что нас в руководстве Минспорта поддержат", - отметила она.