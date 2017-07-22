Брусникина: смена названия может привести к смене правил судейства в синхронном плавании

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БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Смена названия может повлечь за собой и изменение правил судейства в синхронном плавании. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент Федерации синхронного плавания России, четырехкратная олимпийская чемпионка по этому виду спорта Ольга Брусникина.
Решение о переименовании синхронного плавания на артистическое было принято в субботу на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.
"Прошел технический конгресс, который оставил все правила в силе, так что правила судейства остаются прежними. Надеюсь, что смена названия не повлияет на их изменение, но в будущем произойти может все, что угодно", - сказала Брусникина.
"Возможно, что после этого переименования будет созван внеочередной технический конгресс и там могут произойти изменения. Но пока правила остаются прежними", - подчеркнула она.
Также собеседница агентства отметила, что убедительных обоснований принятого решения российская сторона от FINA не услышала.
"Мы не в восторге, поскольку синхронность - один из наиболее объективных критериев в нашем виде спорта, он наиболее очевиден и понятен. И резона этого шага мы пока не поняли", - сказала Брусникина.