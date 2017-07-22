Путин поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой на ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил команду "КамАЗ-мастер" с победой на международном ралли "Шелковый путь", пожелав новых достижений и побед. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с триумфальным выступлением на международном ралли "Шелковый путь" 2017 года. Вы вновь продемонстрировали чемпионский характер и по праву заняли весь пьедестал почета. Своим успехом подтвердили непревзойденные возможности отечественных автомобилей марки "КамАЗ", - говорится в сообщении.

Также президент отметил качественную работу организаторов соревнований, выразив уверенность, что подобные проекты способствуют "развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми".

В ралли "Шелковый путь" 2017 года приняли участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут был проложен по территории России, Казахстана и Китая. Церемония награждения победителей состоится 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь.