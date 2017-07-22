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Единственный отечественный победитель "Турне четырех трамплинов" Каменский ушел из жизни

Спорт
22 июля, 13:26 UTC+3 ТАСС

В 1962 году он стал первым советским прыгуном, который стал призером чемпионата мира

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Николай Каменский, 1960 год

Николай Каменский, 1960 год

© Николай Науменков/Фотохроника ТАСС

ТАСС, 22 июля. Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам на лыжах с трамплина Николай Каменский ушел из жизни 21 июля в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Каменский в 1956 году выиграл "Турне четырех трамплинов" - турнир с полувековой историей, являющийся престижным и очень популярным соревнованием на знаменитых аренах в Германии и Австрии. По сей день Каменский является единственным спортсменом в истории советских и российских прыжков с трамплина, которому покорилась победа на Турне.

На Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли Каменский стал четвертым, уступив третьему призеру 2,5 балла.

Он стал первым советским прыгуном, который стал призером чемпионата мира. В 1962 году он завоевал серебряную медаль в прыжках с 90-метрового трамплина на чемпионате в польском Закопане. Каменский являлся заслуженным мастером спорта СССР.

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