Матч 2-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Рубин" пройдет под закрытой крышей

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ТАСС, 22 июля. Матч второго тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" пройдет под закрытой крышей. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
"Футбольный клуб "Зенит" сообщает, что для обеспечения максимального комфорта зрителей первая игра сезона будет проходить под закрытой крышей. По прогнозам синоптиков вечером в Санкт-Петербурге ожидаются ливневые дожди и грозы", - говорится в сообщении.
Матч "Зенит" - "Рубин" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", который примет первую игру после Кубка конфедераций. Начало - 17:30 мск.