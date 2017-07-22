Тренер сборной России: Каменский был великим прыгуном на лыжах с трамплина

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам на лыжах с трамплина Николай Каменский, скончавшийся на 86-м году жизни, был великим спортсменом. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Александр Арефьев.

О смерти Каменского ранее сообщила пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Ветеран ушел из жизни в пятницу, 21 июля.

"Очень жалко и прискорбно, что один из наших ветеранов, один из великих прыгунов ушел в мир иной, все мы скорбим. Он был победителем "Турне четырех трамплинов", вторым на чемпионате мира 1962 года и одним из немногих, кто имел медали такого достоинства. Он был с нами на сборах и буквально позавчера улетел", - сказал Арефьев.

Каменский в 1956 году выиграл "Турне четырех трамплинов" - турнир с полувековой историей, являющийся престижным и очень популярным соревнованием на знаменитых аренах в Германии и Австрии. По сей день Каменский является единственным спортсменом в истории советских и российских прыжков с трамплина, которому покорилась победа на Турне.

На Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли Каменский стал четвертым, уступив третьему призеру 2,5 балла.

Также он стал первым советским прыгуном, который становился призером чемпионатов мира. В 1962 году он завоевал серебряную медаль в прыжках с 90-метрового трамплина на чемпионате в польском Закопане. Каменский являлся заслуженным мастером спорта СССР.